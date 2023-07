Mondiali femminili, in campo la prima calciatrice col velo: è Nauhaila Benzina del Marocco

Nouhaila Benzina c’era anche a Ferrara, nell’amichevole Italia-Marocco prima del Mondiale femminile. Contro le azzurre il campo non lo ha visto quel giorno. Ma oggi è toccato a lei nella partita della sua nazionale contro la Corea del Sud. Una data storica: la prima volta di una giocatrice in campo con il velo a un Mondiale. Con il hijab, che garantisce la copertura minima richiesta dalla giurisprudenza islamica. La Fifa ha tolto da quasi dieci anni il divieto del velo, una disposizione prevista in passato per la sicurezza in campo.

E oggi la marocchina è scesa in campo tutta coperta. E la sua presenza se proprio la vogliamo mettere in questo modo, ha pure portato fortuna al Marocco visto che è arrivata una vittoria contro le asiatiche che permette alle vice campionesse d’Africa di rimanere in corsa per il passaggio del turno. Intervistata da Al Jazeera, la Benzina stessa ha dichiarato di essere orgogliosa di poterlo indossare. Lei lo ha sempre indossato anche in allenamento. Una giornata storica.