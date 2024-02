Benzina aumenta di nuovo e sfonda i 2,5 euro al litro (con l'ombra della speculazione). Ecco dove costa di più

C’è l’ombra della speculazione sul boom del prezzo della benzina in modalità servito che ha sfondato il tetto di 2,5 euro al litro in alcuni distributori italiani, con l’aggravante che i nuovi listini record si registrano non sulle autostrade, dove i prezzi dei carburanti sono notoriamente più elevati, ma sulla rete ordinaria. Per ora si tratta di pochi casi ma l’aumento del costo del carburante è comunque generalizzato e in appena 6 settimane il prezzo medio nazionale della verde è rincarato del +5,3%, il diesel del +6,3% e un pieno costa cinque euro in più dall’inizio dell’anno. La denuncia arriva da Assoutenti, che ha analizzato gli ultimi prezzi al pubblico comunicati dai gestori al Mimit e pubblicati sul sito del ministero.