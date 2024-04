Città più ricche d'Italia, la classifica: Portofino in cima (con un reddito medio oltre i 90mila euro). I dati comune per comune

Portofino, il pittoresco borgo della Riviera Ligure, è emerso come il comune più ricco d'Italia secondo i dati recentemente pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardanti i redditi dichiarati nel 2023 per l'anno d'imposta 2022. Questa cittadina, nota per il suo fascino e l'attrattiva turistica, ha registrato un reddito medio impressionante di 90.610 euro, calcolato su 301 contribuenti totali. Il salto di Portofino al primo posto è notevole, soprattutto se si considera che nel 2021 si posizionava al quarto posto con un reddito medio di 39.200 euro.

Il resto del podio

Lajatico, in Toscana (provincia di Pisa), è scivolato al secondo posto con un reddito medio di 52.955 euro distribuiti tra 1.021 contribuenti. Nonostante il distacco significativo dal primo posto, Lajatico rimane una località di grande interesse, nota per il famoso Teatro del Silenzio nato per volontà di Andrea Bocelli. Il podio si completa con Basiglio, un comune nei pressi di Milano, che si posiziona terzo con un reddito medio di 49.524 euro tra 5.704 dichiaranti.

La classifica

Questo riflette il benessere diffuso nell'area metropolitana milanese, uno dei principali hub economici e finanziari d'Italia.

Nelle successive posizioni troviamo i comuni di Briaglia (Cuneo), Cusago (Milano) e Torre d'Isola (Pavia), con redditi medi che oscillano tra 36.841 e 43.475 euro. Questi dati sottolineano la presenza di un benessere relativamente elevato anche soprattutto nelle aree del nord Italia, particolarmente in Lombardia e Piemonte, regioni che complessivamente dominano la classifica con la presenza di numerosi comuni nella top 30.

Le regioni più rappresentate

La maggior parte dei comuni con una fascia di reddito alta proviene dalla Lombardia (17 comuni nella top 30). Seguono il Piemonte con 6, la Liguria con 3 e la Toscana con 2. Infine, Emilia-Romagna e Valle d’Aosta, con un solo comune ciascuno: Albinea (20°posizione) e Courmayeur (21°), con un reddito medio di 33.174 e 33.073 euro.