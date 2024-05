Curato con l'antibiotico per un batterio, ma era un virus: Mauro Carminati muore a 32 anni in vacanza a Edimburgo

Mauro Carminati, un ingegnere italiano che si era recato in Scozia per un viaggio, è morto a soli 32 anni per un'infezione virale scambiata per un batterio. La famiglia addolorata attende il rientro della salma in Italia.

Originario di Stezzano (provincia di Bergamo), Mauro Carminati ha lasciato il papà Fabrizio, la mamma Cinzia e il fratelli Stefano a causa di un virus contratto durante una vacanza di 5 giorni a Edimburgo. Mauro era un ingegnere matematico diplomato al liceo scientifico Natta di Bergamo e laureato con 110 e lode al Politecnico di Milano. Dopo il percorso triennale aveva concluso anche la laurea magistrale ottenendo lo stesso voto all'Università di Monaco di Baviera.



Dopo quei due anni in Germania ha vissuto per 4 anni a Ingolstadt, accettando un lavoro nel quartier generale dell’Audi.

Nel 2020 Carminati è rientrato in Italia, ricoprendo un importante ruolo all'interno della Lamborghini di Sant’Agata Bolognese.

La morte fulminante a causa di un virus

Poche ore dopo essere arrivato a Edimburgo per una vacanza che desiderava fare da tempo, Mauro ha lamentato uno strano gonfiore alla gamba, che è diventata nera nelle ore successive. Quando, il 26 aprile, è arrivato in ospedale, i medici gli hanno somministrato degli antibiotici credendo che si trattasse di un batterio. Il primo maggio la famiglia lo ha raggiunto in Scozia e la salute del ragazzo non era affatto migliorata. Accanto ai suoi famigliari, Mauro era ancora lucido, ma in poco tempo la febbre è salita di molto provocando un'emorragia cerebrale per cui non c'è stata più speranza. I medici hanno compreso che il responsabile del gonfiore alla gamba era un virus quando ormai era troppo tardi. I funerali non sono ancora stati fissati, in quanto prima si deve attendere il rientro della salma.