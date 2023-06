Madonna dopo il ricovero: «Vomita e non riesce ad alzarsi dal letto, l'infezione sta devastando il suo corpo»

Madonna è stata dimessa dall'ospedale ma le sue condizioni di salute non sono ancora rassicuranti. Secondo fonti vicine alla popstar citate da Tmz, la cantante vomiterebbe di continuo e sarebbe fortemente debilitata, tanto da non riuscire ad alzarsi dal letto.

Madonna, come sta

Il ricovero di Madonna è stato annunciato mercoledì 28 giugno, insieme a una dichiarazione che sospendeva il suo tour per i 40 anni di carriera. La hitmaker di Material Girl, 64 anni, è stata portata d'urgenza in ospedale dopo essere stata trovata priva di sensi dalla famiglia e ha dovuto affrontare un ricovero di alcuni giorni in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica. Le sue condizioni avevano fatto temere il peggio ai suoi cari, ma già giovedì Madonna è tornata a casa con un'ambulanza privata. Ora il sito Tmz, citando fonti vicine alla famiglia, ha rivelato che la cantante «ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo».

Un'amica di famiglia della superstar globale aveva precedentemente rivelato come i suoi parenti si fossero «preparati al peggio» dopo il ricovero, poiché «tutti credevano di poterla perdere». «Negli ultimi due giorni, nessuno sapeva davvero in che modo sarebbe andata a finire, e la sua famiglia si stava preparando al peggio», ha detto la fonte al Mail Online, aggiungendo «ecco perché è stato tenuto segreto fin da sabato».

Il tour sospeso

Il suo manager, Guy Oseary, inizialmente ha dichiarato in un messaggio sui social media: «Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva.

La sua salute sta migliorando, tuttavia, è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni». Il suo tour doveva partire sabato 15 luglio da Vancouver, e avrebbe toccato Stati Uniti e Europa. Tra le tappe, anche il Mediolanum Forum di Milano, il 23 novembre.