Madonna, grave infezione batterica e ricovero in terapia intensiva per alcuni giorni: posticipato il tour 'Celebration'

Madonna posticipa il suo tour in seguito a problemi di salute. La star ha infatti sviluppato una seria infezione batterica per la quale è stata ricoverata alcuni giorni in terapia intensiva. Lo riporta Variety, sottolineando comunque che la salute di Madonna sta migliorando e che è atteso un pieno recupero. Il tour 'Celebration' doveva iniziare il 15 luglio da Vancouver.

Secondo quanto riporta Page Six Madonna sarebbe stata trovata incosciente e trasportata d'urgenza in un ospedale di New York City. La cantante sarebbe stata intubata per almeno una notte e ora sarebbe vigile e si starebbe riprendendo. Con le ci sarebbe sua figlia Lourdes Leon che sarebbe rimasta al suo fianco durante tutto il calvario.

Il tour mondiale di 84 date avrebbe dovuto iniziare il 15 luglio alla Rogers Arena di Vancouver, ma il post su Instagram del manager Oseary ha rivelato che è stato rinviato alla luce della paura per la salute. «Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati», ha aggiunto. Il tour di Madonna era stato programmato per sbarcare in Europa il 14 ottobre prima di tornare in Nord America il 13 dicembre e proseguire fino al 30 gennaio 2024.