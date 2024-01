San Benedetto, benzina cara? Lui la risucchia con un tubo da un camion: scoperto, scatta il Foglio di Via. Imprenditore guida senza patente: rischia l'arresto

SAN BENEDETTO - Nelle prime ore del 22 gennaio una pattuglia dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto, in servizio perlustrativo a Porto D’Ascoli, ha sorpreso un 47enne del Teramano, già noto, mentre con un tubo in plastica tentava di asportare carburante da un mezzo pesante parcheggiato in zona agraria. Vano è stato il tentativo di fuga, venendo immediatamente bloccato da altra pattuglia, della locale Stazione, e condotto negli uffici per gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di arresto.

Taniche in auto, scatta il Foglio di Via per (minimo) un anno

Durante la perquisizione del veicolo in suo, sono state rinvenute altre sei taniche vuote, sottoposte a sequestro. L’arrestato, inizialmente trattenuto nelle camere di sicurezza del comando, dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto, dall’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno, alla misura cautela dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e rimesso in libertà, non prima dell’intimazione, con Foglio di Via Obbligatorio, immediatamente emesso dalla Questura di Ascoli, a non tornare a San Benedetto per un periodo minimo di 1 anno.

Patente ritirata, lo stesso alla guida: nei guai un imprenditore

Continuava a guidare autovetture nonostante avesse la patente di guida ritirata: per tale ragione, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Benedetto del Tronto, la mattina del 23 gennaio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un imprenditore 38enne della vallata.

La questione, ora, sarà al vaglio della magistratura ascolana e l’imprenditore rischia fino ad un anno di arresto.