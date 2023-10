ANCONA - «Non abbiamo notizie da dare quindi vuol dire che mister Marco Donadel sarà regolarmente in campo a dirigere l’allenamento». Le parole di Roberta Nocelli pronunciate ieri ai microfoni di Punto Biancorosso allontanano le nubi che si erano addensate sul futuro di Marco Donadel. Dopo un lungo silenzio ieri l’amministratore delegato dell’Ancona è tornata a parlare e per farlo ha scelto un momento non facile. Acque agitate a causa di un inizio di campionato più che stentato, numeri alla mano. Va reso merito all’AD biancorosso di averci messo la faccia ieri a Punto Biancorosso, all’epilogo di una giornata movimentata nella quale si sono rincorse voci di possibili cambi sulla panchina dell’Ancona. La Nocelli è partita da un’analisi della partita di Carrara: «L’episodio dell’espulsione ha condizionato l’intera gara. Ha costretto Donadel a cambiare l’intera strategia di gara. Io ho visto la partita e in un campo così difficile, in dieci per più di un tempo, i ragazzi sono stati bravi. Purtroppo il gol subito in extremis è stata una doccia fredda per tutti». L’ AD assolve l’Ancona battuta domenica scorsa in Toscana:

«Ho visto una squadra che non ha mai rinunciato. C’è grandissimo rammarico per aver perso un punto difeso in tutte le maniere, che avrebbe fatto morale. Siamo tutti dispiaciuti, io per prima». Poi la Nocelli ha spiegato quello che è accaduto dopo la sconfitta di domenica scorsa: «Noi dirigenti ci vediamo abitualmente tutti in call conference anche con Tiong. Le decisioni sono in capo ad un consiglio di amministrazione e al presidente. Se non abbiamo comunicato nulla vuol dire che la società non ha deciso di cambiare. Il comunicato c’è stato la scorsa settimana, non è che possiamo farne uno ogni volta. Non abbiamo novità da comunicare, questo significa che Donadel resta regolarmente al suo posto». La Nocelli per rispondere alle critiche di chi parla di ridimensionamento economico ha esposto i numeri della gestione della stagione in corso.

«Un presidente che sta per investire due milioni di euro soltanto per acquistare il terreno per la costruzione del Centro Sportivo, cosa che farà a gennaio, non vuole certo che la sua squadra retroceda. A questa somma aggiungiamo tre milioni e mezzo di gestione della stagione. Un presidente che investe cinque milioni e mezzo nell’Ancona vuole che arrivino anche i risultati». L’ AD ha parlato anche del monte ingaggi: «La società, come ho detto all’inizio dell’anno agonistico, progetta la promozione in tre anni. Vi assicuro che il monte ingaggi è lo stesso o quasi dello scorso anno, anzi con l’acquisto di Cella siamo andati anche oltre. Spendiamo qualcosa in più come staff tecnico perché abbiamo un altro allenatore a libro paga. Questo campionato costa cinque milioni abbondanti di cui tre milioni e mezzo di Tiong. Parlo della prima squadra, con il settore giovanile arriviamo a sette milioni». In merito alle critiche di natura tecnica la Nocelli si riporta alle competenze: «Ci sono valutazioni che fa il direttore sportivo insieme all’allenatore. Non è nostra abitudine intrometterci nella sfera tecnica. Una società organizzata come la nostra ha le sue figure di riferimento. Ad un certo punto si tireranno le somme. Di certo ci aspettiamo tutti di fare meglio, attendiamo quei risultati che sinora sono mancati». A margine la Nocelli ha pure confermato come l’Ancona abbia osservato la scadenza del 16 ottobre relativa a stipendi e contributi. Inoltre ha presentato la nuova App della società sulla quale è possibile anche acquistare i biglietti.