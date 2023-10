RECANATI Bomber o al servizio dei compagni. A Federico Melchiorri non serve chiedere, lui quello che ritiene più giusto o opportuno lo fa direttamente in campo, dall’alto della sua classe ed esperienza. E ne ha da vendere. Contro l’Arezzo si è tramutato in assoluto assistman mettendo lo zampino sia al gol di Sbaffo che in quello di Carpani. Sul primo ha servito un cross delizioso che il Re Leone, a sua volta, ha ribadito in rete con una prodezza balistica da scorticarsi le mani. Nella ripresa è stato col contagiri il filtrante per Carpani che ha chiuso il match. Ha avuto l’occasione per segnare strappando prima la palla a Risaliti e poi forse solo davanti al portiere è arrivato col fiato un po’ corto per trovare la giusta soluzione.

APPROFONDIMENTI LA STATISTICA Il settempedano Bonaventura segna in Italia-Malta e firma un record a 34 anni: il ricordo commosso del padre LA STATISTICA Il settempedano Giacomo Bonaventura segna in Italia-Malta e fa la storia a 34 anni: stabilito un record azzurro

Ma poco importa se il suo nome non è uscito alla voce marcatori sul tabellino. Chi non avrà visto la partita potrà pensare che avrà avuto un ruolo da comprimario? Tutt’altro. Ed è qui che sta la grandezza di questo ragazzo marchigiano. Verso la condizione migliore «Modestia? Sono nato e cresciuto in una piccola realtà come quella di Macerata, i miei genitori mi hanno educato ad essere sempre umile. E’ il miglior approccio che si può avere in qualsiasi contesto. In carriera ho il rammarico che avrei potuto fare qualcosina di più, ma allo stesso tempo mi sono tolto tantissime soddisfazioni e me le sto togliendo tutt’ora». Finora con la maglia giallorossa ha realizzato ben tre gol, l’ultimo a Rimini l’altra domenica. Il Cigno di Treia sta ritrovando la forma migliore dopo un inizio in cui ha dovuto fronteggiare una lieve distorsione alla caviglia accusata a Pontedera che lo aveva costretto a saltare la trasferta contro la Juventus NG. Sta trovando la forma migliore e l’intesa con Sbaffo si sta affinando sempre meglio. «È sempre un divertimento poter giocare con Ale. Il gol? Oltre alla conclusione bellissima, tutto è nato da lui che mi ha dato una gran palla e non restava far altro che ricambiare il favore». «Il mister ci ha visto giusto» Melchiorri si sta trovando anche molto bene in questo nuovo 3-5-2 che mister Pagliari ha disegnato alla sua Recanatese anche se inizialmente lo stesso attaccante era un po’ scettico, come ha ammesso: «Non sono un amante del cambio modulo in corso. In estate provi giocate e movimenti in un certo modo. È sempre un po’ un rischio cambiare in corso d’opera, però il mister c’ha visto lungo. Difesa più coperta e maggiore importanza ai quinti. I risultati ci danno ragione, dobbiamo impararlo meglio ma bravo il mister che ha avuto il coraggio di cambiare». Melchiorri e compagni oggi sono tornati nuovamente ad allenarsi mettendo nel mirino il derby di domenica a Pesaro contro la Vis alle 18.30.