Sylla alla Vis Pesaro, ecco la punta che serviva: il gigante senegalese ex Alessandria

L’identikit di Sylla

PESARO C’è la punta per la Vis . Da giorni andavamo ripetendo di un gradimento palese per, che si è concretizzato nell’accordo trovato ieri dal responsabile dell’area tecnica Michele Menga dopo giorni di trattative. Decisiva la volontà del mister, il confermatoche ha espresso grande gradimento per l’attaccante senegalese pari a quello del direttore, fondamentali - c’è da giurare - i rapporti con Francesco Ducci, l’agente pesarese che è parte della FK Sport Management, la società di Fabrizio Ferrari che cura gli interessi, oltre che di Sylla, pure di Pucciarelli e Marcandella, due dei confermati dalla passata stagione.



Ma che tipo di giocatore è Sylla? Per chi non lo ricordasse l’anno scorso, quando giocò ad Alessandria segnando pure alla Vis, nel 2-2 del Moccagatta materializzatosi nel girone di ritorno, è un ragazzone di 196 centimetri, 198 secondo alcuni siti, nato nel 1998 a Mbacké, nel Senegal sud-occidentale. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Parma, ha esordito nel calcio dei grandi italiano in Eccellenza, con gli emiliano-romagnoli del Colorno, segnando 14 reti che gli sono valse la chiamata del Piacenza. Piacenza che inizialmente l’ha dato in prestito alla Vigor Carpaneto (12 gol in 14 presenze nella Serie D 2017-2018), salvo poi tenerlo in C per due stagioni impiegandolo con discreta regolarità. I 19 sigilli nel 2020-2021 col Gozzano, in Interregionale, gli sono valsi la chiamata del Pordenone, con cui due campionati fa ha disputato 14 partite in Serie B.



Non è finita qua

Passato momentaneamente come detto all’Alessandria, in estate è tornato in Friuli ma si è svincolato, dal momento che i ramarri hanno rinunciato ad iscriversi al campionato. Ora la Vis, con cui cercherà di migliorare un bottino realizzativo che finora parla di 41 reti e 12 assist in 133 apparizioni considerando solo la B, la C e la D tricolori. Vis che ha vinto la concorrenza del Renate e di club anche importanti del sud come Catania e soprattutto Foggia.



Aspettando l’ufficialità di Sylla, che arriverà contestualmente a quella del difensore centrale ex Imolese Zagnoni, da segnalare che siamo vicinissimi alla chiusura dell’affare Lorenzo Loru, mezz’ala sarda che, nonostante la giovanissima età - è un classe 2003 - ha già messo assieme 56 presenze in Serie D, condite da 5 gol e 3 assist, con i sassaresi dell’Atletico Uri. Rimanendo al capitolo under, verranno formalizzati i prestiti di quattro elementi delle giovanili del Venezia - nello specifico il portiere Neri, un esterno destro, uno sinistro e una punta - vicino Angelo Foresta, un centrocampista del 2004 di proprietà del Sassuolo, uno di quei club da cui sono arrivati in diversi negli ultimi anni. Dall’Umbria, dove l’anno scorso ha giocato in Eccellenza con la maglia del Cannara, arriva poi la notizia del passaggio in biancorosso del difensore del 2006 Tommaso Malizia. Tanta carne al fuoco per una Vis che passo passo si sta completando, mentre il nucleo originario continua la preparazione a suon di doppie sedute al supplementare Benelli, in attesa di salire sabato in Trentino, a San Lorenzo Dorsino che per il secondo anno ospita il ritiro dei biancorossi pesaresi.