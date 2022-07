L'Ascoli prende l'attaccante Lungoyi dalla Juventus, giocava nel San Gallo in Svizzera

ASCOLI - Si chiama Christopher Lungoyi il nuovo attaccante dell' Ascoli. Arriva dal campionato svizzero dal San Gallo ma è di proprietà della Juventus. Lungoyi ha la nazionalità svizzera ma è nato a Kinshasa nella Repubblica democratica del Congo. Si tratta di una punta veloce, alto1,83 cm e pesa 85 kg. Cresciuto nelle giovanili del Plan-les-Ouates, ha giocato poi con il Servette, il Porto, il Lugano e infine il San Gallo, è nazionale svizzero under 21.lo scorso anno è costato acquistato a titolo definitivo dalla Juventus ma il giocatore è rimasto al Lugano con la formula del prestito poi ancora in prestito al San Gallo e adesso torna al bianconero ma quello dell' Ascoli. Il giocatore nelle prossime ore sarà in città per firmare il contratto ed unirsi ai nuovi compagni. La trattativa con la Juventus iniziata qualche giorno fa si è conclusa nella notte.