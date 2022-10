ANCONA Sconti fino al 20% per l’acquisto degli immobili Erap da parte degli assegnatari e via libera a tutta una serie di interventi ddi restyling coperti dal Superbonus. E poi: fondi nazionali e comunitari per i programmi di investimento e riqualificazione del patrimonio edilizio. E via libera all’approvazione del programma di reinvestimento dell’avanzo di bilancio. Questi i punti all’ordine del giorno nell’ultima riunione del Cda di Erap Marche lo scorso 12 ottobre.



Le agevolazioni



Entro novembre, a tutti gli inquilini potenzialmente interessati all’acquisto dell’alloggio assegnato, verranno fornite le indicazioni sulle opzioni possibili di scelta per il pagamento. Infatti sarà possibile pagare in un’unica soluzione beneficiando di uno sconto del 20% o optare per un pagamento rateale con l’applicazione del 10% di sconto. «Un’importante opportunità - ha ribadito il presidente di Erap Marche, Saturnino Di Ruscio - finalizzata a favorire l’accesso alla proprietà della casa a molti assegnatari di alloggi popolari che potranno così vedere realizzato il sogno di una vita». Inoltre è stata approvata la convenzione per la gestione di 16 alloggi di Erp sovvenzionata di proprietà del Comune di Camerata Picena.

Sul fronte dei lavori l’Erap Marche prosegue il suo impegno al fine di consentire l’attuazione dei diversi programmi di investimento e riqualificazione del patrimonio edilizio attingendo ai fondi nazionali e comunitari a disposizione e reperiti. E’ stato inoltre deliberato di procedere con l’approvazione del programma di reinvestimento dell’avanzo di bilancio. Nel maceratese arriveranno 760mila euro per finanziare tre interventi per la realizzazione totale di 52 alloggi nel Comune di Civitanova Marche. Nell’area del Piceno 270mila euro saranno destinati alla reliazzione di 2 alloggi in contrada Bora nel Comune di Montedinove. E per la provincia di Fermo, si è dato l’ok alla convenzione per l’espletamento delle funzioni di progettazione, stazione appaltante e direzione lavori nell’intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato denominato “ex Ospedale” nel comune di Montefortino, costituito da 5 unità abitative.



A prova di scosse



Sul fronte del Superbonus 110% sono state dichiarate fattibili e di pubblico interesse le proposte presentate da ditte per interventi relativi all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico di diversi lotti di edifici: 220 alloggi e 79 garage a Brecce Bianche di Ancona; 36 edifici per 404 alloggi nei comuni di Macerata, Montecassiano, Montefano, Monte San Giusto e Pollenza; 20 edifici in altri comuni dell’entroterra maceratese. Il Cda ha approvato il bilancio consolidato per l’anno 2021 con un utile di esercizio pari a 1.114.486 euro, oltre al Programma biennale 2023-2024 degli acquisti di beni e servizi, al Programma triennale 2023-2024-2025 dei lavori pubblici e all’Elenco Annuale 2023 dei lavori. Approvato anche il Piano Triennale per l’informatica e la transizione digitale 2022-2024 che si pone tra gli obiettivi quello di potenziare il pagamento dei bollettini tramite cellulare.