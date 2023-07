PESARO Partiti. Ieri mattina, alle 9.30 spaccate, il nucleo originario della Vis 2023-2024 si è ritrovato al campo, in quello stadio Benelli in cui mezzi e uomini della ditta teramana Delfino sport sta realizzando un nuovo manto erboso misto naturale-sintetico di ultimissima generazione. Mister Simone Banchieri e il suo staff - il vice Francesco Renzoni, l’uomo dei portieri Francesco Renzoni e i preparatori atletici Marco Giovannelli e Matteo Mantoni - hanno accolto i 25 elementi che erano stati convocati i giorni scorsi.



Clima disteso



E Sorrisi Durban’s e facce determinate da parte di tutti, a cominciare dai più anziani che dovranno fare da chioccia in via di definizione ma che avrà una forte connotazione verde. Un team di cui faranno parte gli ex Serie A Mirko Valdifiori e Manuel Pucciarelli, il pesaresissimo difensore d’esperienza Denis Tonucci, il talentuoso Davide Marcandella, il tuttofare della mediana Manuel Di Paola e il jolly Stefano Rossoni. Al momento ci sono anche altri over, in primis il portiere Farroni e l’esterno offensivo-trequartista Francesco Fedato, ma sulla loro permanenza in biancorosso c’è un gigantesco punto interrogativo, visto che l’uno potrebbe essere penalizzato dalla scelta probabile di affidarsi a un guardiano under, l’altro dalla volontà di investire le risorse a lui destinate su un altro tipo di attaccante (una prima punta alla Sylla).

Non convocati Mario Coppola e Fabio Gavazzi, da stabilire quel che sarà di Kevin Cannavò e Francesco Cusumano, reduci dalle esperienze al Padova e al Lecco che dal punto di vista personale non sono state fortunate. Rimarranno a Pesaro Mirco Ceccacci e Matteo Maccioni, difensore e centrocampista classe 2003 e 2004 che al contrario hanno vissuto annate importanti d’Interregionale, a Pineto e Barletta. Nel listone dei 25 i richiestissimi Ahmed Sanogo e Riccardo Zoia, ma anche Andrea Astrologo per cui mister Banchieri ha dimostrato di avere un debole (tre titolarità nelle tre gare in cui ha guidato la Vis nello scorso torneo).

Presenti pure l’attaccante Mamadou Ngom e Christian Nina, millennials che pure loro potrebbero essere destinati a lasciare la città di Rossini, in prova l’attaccante classe 1999 Luca Battistini, ex di Este e Caldiero, oltre a una schiera di under delle giovanili vissine che rispondono al nome di Giovanni Gambino (2004), Alessandro Giunti (addirittura un 2008), Mattia Gulli (2003), Stefano Lombardi (2006), Mattia Piersanti (2003) e Sergio Sartini (2004). Discorso a parte merita Thomas Bio, un 2004 italo-ghanese cresciuto nel Parma Primavera che dovrebbe essere certo di far parte del parco under.



Il programma



Si diceva del raduno mattutino delle 9.30, che ha preceduto alcuni test in palestra e le visite mediche di rito al pomeriggio. Oggi e domani si andrà avanti così, in attesa della prima settimana di allenamenti veri che scatterà lunedì prossimo. Sabato 22 la partenza per il Trentino, e per San Lorenzo Dorsino che è la località prescelta per il ritiro montano, con l’intermezzo della prima amichevole di domenica 23 e che amichevole.



Test con il Monza



Domenica 23, infatti, nella bresciana Temù, alle 16 il primo test match sarà contro il Monza di Raffaele Palladino. Sicuramente per quel giorno ci saranno il difensore ex Imolese Filippo Zagnoni e il portiere under Filippo Neri, attesi a Pesaro in questi giorni assieme ad altri due o tre elementi under di proprietà del Venezia. Si continua a lavorare per Lorenzo Loru, centrocampista del 2003 che nelle due annate in Interregionale, coi sassaresi dell’Atletico Uri, ha messo assieme 56 presenze, 5 gol e 3 assist, ma anche per Sylla, ex di Pordenone e Alessandria, tra le altre, che il responsabile dell’area tecnica Michele Menga ha puntato per puntellare il reparto avanzato.

Non semplice vincere la concorrenza di piazze di C del sud anche blasonate, ma sarebbe il profilo perfetto dal punto di vista fisico e non solo per puntellare il reparto avanzato della squadra di Banchieri.