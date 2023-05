Sabato di vernacolo e colpi di scena: "Anna e la profeZia" fa tappa al Panettone di Ancona. Una storia tutta da scoprire

ANCONA- Domani, sabato 6 Maggio, al teatro Panettone di Ancona andrà in scena la compagnia amatoriale "J'amici de Candia" con lo spettacolo "Anna e la profeZia" scritto e diretto da Marco Burini.

La compagnia e il programma

Questa commedia comica che la compagnia sta portando anche fuori regione, anche se in vernacolo anconitano, ha riscosso ad agosto dello scorso anno in Umbria, nella bellissima location delle cascate delle Marmore, consensi e apprezzamenti. Prossimi appuntamenti il 21 Maggio a Sant'Angelo in Pontano nel maceratese e a Luglio al festival di Amatrice. A proposito della compagnia, questa si è formata dalla grande passione per il teatro e legata da forte amicizia. Un gruppo che si sta togliendo delle belle soddisfazioni non tradendo mai il motto del divertirsi e far divertire. Anna e la profeZia è una storia grottesca e surreale che racconta, in maniera molto leggera, gli aspetti caratteriali dell'essere umano attraverso divertenti sketch.