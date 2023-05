Il tenore anconetano David Mazzoni ospite ai Fatti Vostri: «Da netturbino canto e faccio divertire i miei colleghi. E sogno ancora»

ANCONA- Ha incantato, cantando, e strappato applausi, raccontando la sua storia. Ospite dei Fatti Vostri, popolare trasmissione mattutina su Rai 2 condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, il tenore anconetano David Mazzoni che di professione fa il netturbino con AnconaAmbiente ha ripercorso le tappe della sua carriera che lo hanno portato alla grande popolarità con la finale di Italia's Got Talent 2021.

Le esibizioni e gli aneddoti

Si è esibito con il Nessun Dorma ma anche con "Granada". E ha raccontato un aneddoto molto bello e profondo della vita di tutti i giorni: «I colleghi mi danno la forza ogni giorno, non mi chiedono di esibirmi ma lo faccio spontaneamente. Soprattutto alla mattina nello spogliatoio con il Nessun Dorma che ci sta molto bene (risata, ndr). Tentazione di lasciare il lavoro per puntare tutto sulla musica? L'ho avuta ma quando lasci il paracadute poi è pericoloso. Ma intanto sogno ancora». Mazzoni, apprezzato da tutti gli anconetani e non solo, è stato testimonial sia per AnconaAmbiente che il Salesi e si è esibito anche allo stadio Del Conero nel corso della scorsa stagione di Lega Pro.