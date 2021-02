Paura sulla Statale: l'auto si scontra con un camion e si ribalta in mezzo alla strada

ANCONA - Paura sulla Statale 16: l'auto si scontra con un camion e si ribalta in mezzo alla strada. I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera poco dopo le ore 23 per un incidente stradale sulla Statale 16, nei pressi dello svincolo per Candia. Coinvolti un camion e un'auto che si è ribaltata rimanendo sulla sede stradale.

La squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'auto alimentata a gas. Sul posto anche i soccorritori del 118 e i Carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA