David di Donatello 2024, Paola Cortellesi piglia tutto: secondo i pronostici non c'è storia

Tutto pronto per l’edizione 2024 dei David di Donatello in programma venerdì 3 maggio in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà a Roma. A condurre l'evento Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Per questa edizione c'è già un record ed è quello di "C'è ancora domani", il film d'esordio di Paola Cortellesi che ha ottenuto ben 19 nomination (tra cui miglior film, miglior attrice e Valerio Mastandrea come miglior attore), e si è già aggiudicato il David dello Spettatore.

David Donatello 2024

Centosettantuno film italiani di lungometraggio di finzione iscritti; 26 quelli diretti da registe donne; 61 le opere prime; 138 i documentari; 495 i cortometraggi. Sono questi i numeri che raccontano l’importanza e la valenza della 69ᵃ edizione dei Premi David di Donatello. Venerdì 3 maggio durante la diretta saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

Paola Cortellesi piglia tutto

Grande protagonista della serata Paola Cortellesi con il suo “C’è ancora domani”, vera sorpresa cinematografica degli ultimi mesi. Per i bookmaker non c'è storia per il “Miglior film”: la vittoria della pellicola ambientata nella Roma del dopoguerra si gioca tra l'1,10 di Betflag e l'1,15 di Snai, con “Io Capitano” di Matteo Garrone a 5,25 su Planetwin365, e “La Chimera” di Alice Rohrwacher terza a 7,50.

Ancora più basse invece le quote per Paola Cortellesi nella categoria “Miglior attrice protagonista”: il bis dell’artista romana – già vincitrice nel 2010/11 con il film “Nessuno mi può giudicare” – è fissato a 1,06, in pole su Micaela Ramazzotti (Felicità) offerta a 4,50 e Isabella Ragonese, con “Come pecore in mezzo ai lupi”, a 8 volte la posta.

Tra gli attori è invece testa a testa tra Valerio Mastandrea (1,80) e Antonio Albanese (2,05); più indietro Pierfrancesco Favino (6), davanti a Josh O'Connor (8,50) e Michele Riondino (12).