Un uomo disteso alle 7 in un campo: si pensava fosse morto, stava solo dormendo

ANCONA - Tanti automobilisti lo hanno notato e hanno subito lanciato la segnalazione. Allarme questa mattina intorno alle 7 per un uomo che giaceva in un campo in prossimità di Candia visto da tanti passanti lungo la strada che dalla multisala porta appunto alla frazione. il pensiero ricorrente che l'uomo fosse morto, sul posto la Croce Gialla e le forze dell'ordine che hanno poi scoperto come l'uomo (di nazionalità araba) stesse solo dormendo: Le prime verifiche sul posto poi il trasporto all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.