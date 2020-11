Ufficio postale di Candia chiuso 20 giorni: riaprirà martedì 24 novembre

ANCONA - Venti giorni con la sede chiusa. Poste Italiane comunica che dal 3 al 23 novembre l’Ufficio Postale di Candia sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

Nei giorni dell’intervento, dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35), i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Ancona 8 in via del Pinocchio 8, per tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro delle raccomandate inesitate. L’Ufficio Postale di Candia riaprirà martedì 24 novembre con il consueto orario.

