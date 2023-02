ANCONA - Tentano di assaltare il bancomat dell’ufficio postale di Candia, ma il blitz fallisce. Fondamentale l’arrivo della polizia per mettere in fuga i banditi, che hanno agito a volto coperto. L’assalto risale alla notte tra martedì e mercoledì ed è stato immortalato dalle telecamere dell’ufficio postale.

Le segnalazioni di allarme giunte agli operatori della Situation Room di Roma, la sala di controllo H24 di Poste Italiane, hanno consentito di rilevare le immagini di due malviventi a volto coperto che tentavano di manomettere l’Atm. I malviventi sono fuggiti a bordo di un furgone bianco dopo aver sentito le sirene della polizia. Le indagini per cercare di risalire ai malviventi sono in corso.

Nel triennio 2022-2022 il 47% dei tentativi di furto e rapina in tutta Italia ai danni di Poste sono falliti. Gli investimenti in materia di protezione e sicurezza hanno consentito, ad esempio, di dotare i 108 uffici postali della provincia di Ancona di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 278 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi anti effrazione sono stati introdotti a protezione dei Postamat, come ad esempio la ghigliottina che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa.