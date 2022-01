Perde il controllo dell'auto che si ribalta: ragazzo miracolato esce illeso dai rottami

ANCONA - Perde il controllo dell’auto e si ribalta lungo la strada. Attimi di paura nella notte lungo la strada che da Candia arriva alla Baraccola nei pressi della rotatoria dell’Uci Cinema dove un ragazzo di 22 enne per cause non meglio precisate ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Ad allertare il 112 numero unico dell’emergenza territoriale alcuni automobilisti di passaggio oltre al conducente della vettura. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona oltre ai Vigili del Fuoco. Provato per l’esperienza appena vissuta il 22enne rimasto incolume ha preferito non ricorrere alle cure dei sanitari in servizio all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto per i rilievi di legge e la viabilità è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.

