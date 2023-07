PESARO - La fine lavori era prevista per il 30 giugno ma una nuova ordinanza ha prorogato il cantiere fino al prossimo 15 luglio. La speranza di tutti e soprattutto di balneari, albergatori e ristorantini della zona mare, è riuscire quanto prima a completare la nuova piazza per togliere divieti, portare concerti e animazione.

Divieti in vigore



Eventi questi altrimenti in stand by organizzati da Comune e Apa hotel oltre a consentire alle attività tutte, soprattutto alle concessioni balneari di lavorare. L’impresa T.R. Costruzioni di Fano ha bisogno di più tempo. Restano in vigore quindi per altre due settimane le modifiche alla sosta con i divieti intorno al piazzale e in viale Verdi nel tratto fra il piazzale e via Marco Polo, direzione obbligatoria e chiusura della pista ciclabile lato sud, nel tratto fra via Zanella e piazzale D’Annunzio. Qualcosa dovrebbe sbloccarsi a fine della settimana entrante fa intendere l’architetto progettista Ferdinando Leoni, che però usa cautela e preferisce non sbilanciarsi. Un cantiere certo non facile, nonostante che gli operai dell’impresa da settimane lavorano a turni anche la domenica pur di completare la nuova piazza. Chi attende una data certa di fine lavori sono il presidente Apa hotels Paolo Costantini e Fabio Bargnesi dell’agenzia di promozione eventi Voice Italia, per sdoppiare il format degli spettacoli e dei concerti, portandolo anche nella nuova arena spettacoli.



«Il piazzale riqualificato e valorizzato – osserva l’architetto Leoni – a dire il vero è quasi finito. Attendo tempistiche aggiornate entro il 7 luglio. Un prolungamento reso necessario dal fatto che si devono incastrare alcune lavorazioni, complementari fra loro. Resta da eliminare il palo centrale dell’illuminazione pubblica prima di installare da uno spazio all’altro dell’ovale i nuovi corpi illuminanti. Poi la posa della pavimentazione e degli elementi in gres di colore giallo. Lo spostamento del Cascone al centro della fontana a raso sarà l’ultimo step».



Il disappunto



Il protrarsi dei tempi non fa contenti i gestori delle spiagge della zona. Lo dice chiaramente Claudio Casoli, di bagni Iole 27 e dell’hotel Flyng. «Purtroppo si slitta ancora, e nel pieno della stagione estiva e questo non è un buon biglietto per i turisti che già soggiornano e per altri in arrivo. Interventi di questa portata andrebbero fatti fra l’autunno e l’inverno, e non a primavera inoltrata. Tanto più che le piantumazioni e il verde potranno essere messe a dimora solo dall’autunno. L’auspicio è che si renda funzionale almeno una parte del piazzale. La mia spiaggia ma soprattutto l’hotel nelle prime settimane di giugno ha riscontrato non poche difficoltà a partire. Vuoi o non vuoi, la coppia che sceglie l’hotel anche per un soggiorno di due giorni, fatica ad arrivare soprattutto se con mezzo proprio e con difficoltà a raggiungere le attività alle spalle del piazzale proprio per le chiusure e le modifiche che si sono susseguite alla viabilità».