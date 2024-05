GABICCE MARE - Violenze e maltrattamenti, è scattata la condanna. Un caso che si protraeva da tempo e che ha coinvolto un uomo e una donna e che ha subito una accelerazione quando lui aveva postato su WhatsApp la foto di una donna sfigurata dall’acido.

Il segnale

Un segnale chiaramente minaccioso che ha fatto scattare le misure di sicurezza per proteggere la ex e lo ha fatto finire in cella. Ieri davanti al Gup di Pesaro la sentenza con rito abbreviato per un 37enne albanese accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L’uomo, residente a Gabicce Mare, è stato denunciato dalla compagna nell’estate 2023. Tra gli episodi contestati in questo procedimento quello in cui lui le avrebbe puntato delle chiavi al collo e al seno della compagna come reazione violenta alla vista di una foto di lei con un amico. Poi gli schiaffi e le lesioni. Sopraffatta dal clima terribile lei si era rifugiata nellla casa dei genitori in attesa che lui potesse ricevere un divieto di avvicinamento. Ma l’uomo ha continuato a cercarla anche per vedere la figlia nata dalla loro relazione. Contatti insistenti finché un giorno ha pubblicato sui social la foto di una donna sfigurata con l’acido.

APPROFONDIMENTI LA TENSIONE Pesaro, sassaiola contro i bus della Recanatese (che accusa l'organizzazione vissina). Il cerchio si stringe su 4 ultras biancorossi

Era scattato il codice rosso e l’uomo è stato mandato in carcere per evitare il peggio. Ma non è tutto perché il 37enne è accusato anche di violenza sessuale contro la sua ex: l’avrebbe più volte obbligata ad avere dei rapporti, nonostante la sua compagna, anche piangendo, lo pregasse di non farlo. Episodi che sarebbero avvenuti quando lui era ubriaco.

Il difensore dell’imputato, l’avvocato Marilù Pizza, ha chiesto il rito abbreviato e ieri l'uomo è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. La ragazza si è costituita parte civile tramite l’avvocatessa Francesca Pieraccini che ha ottenuto 40 mila euro di risarcimento. L'uomo è ai domiciliari in comunità di recupero.