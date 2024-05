GRADARA - Pensionato trovato con le piantine di marijuana a casa, scatta l’arresto. La motivazione è semplice: «Sono un consumatore, voglio produrla di qualità, non quella che c’è in giro». Questo, più o meno, il concetto espresso per motivare davanti al giudice quanto trovato in casa. I carabinieri della stazione di Gabicce hanno fermato nei giorni scorsi un 68enne residente a Gradara.

Tutto è nato da un controllo di uno straniero che ha dichiarato di essere ospite del pensionato. Così i militari hanno bussato alla porta e hanno scoperto che l’uomo coltivava piante di marijuana, circa una decina, in maniera artigianale. Niente serre, niente luci particolari per accelerare il processo di crescita, niente di professionale insomma. Solo piccoli vasi all’ingresso, esposti al sole. La perquisizione ha portato però anche alla scoperta di circa 100 grammi di hashish e varie inflorescenze. Non c’erano soldi, però è scattato l’arresto per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, difeso dall’avvocatessa Catia Gerboni, è stato portato davanti al Gip per l’udienza di convalida ieri in tribunale a Pesaro. E ha spiegato di essere un consumatore e di pretendere un certo standard di qualità. Il pensionato, benestante, incensurato con un passato impeccabile non è stato creduto. Per il giudice sussiste l'ipotesi di coltivazione per spaccio. Così il giudice ha convalidato l’arresto e ora è ai domiciliari.