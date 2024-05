PESARO - Bene gli eventi, benissimo l’attrattività ma Baia Flaminia chiede di essere maggiormente coinvolta o comunque di essere in qualche modo compartecipe quando l’organizzazione prevede poi divieti di sosta o tratti interdetti alla viabilità. Il precedente è quanto accaduto domenica scorsa quando l’ex Campo di Marte è stato scenario della terza tappa dell’Adriatic Series di triathlon. Non è la prima volta che Baia Flaminia ospita gare di triathlon o sportive che modificano la circolazione e in vista dell’estate sarà palcoscenico naturale di eventi e di iniziative (vedi per esempio la tre giorni di Caterpillar). Quello che i titolari dell’attività e i residenti chiedono è di essere informati e non di scoprirlo quasi a sorpresa.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tanti atleti per il triathlon ma la Baia è stata off-limits: protesta di residenti e negozianti

Che cos’è mancato

Dalle 7 alle 17 un’intera giornata off-limits che poteva essere “preparata” e che invece ha comportato una serie di disagi diffusi. «È mancata completamente la comunicazione e la concertazione preventiva» rimarcano gli esercenti e l’associazione dei commercianti della Baia e il quartiere 9. Quanto è successo, critiche comprese, lo spiega il responsabile sindacale di Confesercenti Goffredo Ferri. «Ho ricevuto una notevole quantità di lamentele - argomenta - dalle attività di piazzale Europa, Campo di Marte e Lido Pavarotti. C’è stato a monte un problema di comunicazione da parte di chi doveva occuparsi dell’organizzazione e della gestione della logistica. Quest’anno nessuno, a partire dall’Amministrazione comunale, ha coinvolto l’associazione dei commercianti rispetto all’edizione precedente. Noi dell’associazione non siamo stati interpellati né sulla logistica né sul nodo strade chiuse e accessi. Per dire: un anno fa e per la stessa manifestazione sportiva, si era trovata una quadra sull’accesso per chi ne aveva necessità, permettendo anche ai commercianti di lavorare. Domenica invece è accaduto che nessuno poteva passare, neppure chi gestiva un’attività. E quanto successo ha dell’incredibile. Per questo chiediamo che non avvenga mai più una cosa del genere».

Voce in capitolo

«Cosa possiamo fare? Purtroppo mi rendo noto che noi attività economiche non abbiamo voce in capitolo – allarga le braccia anche la socia titolare de Il Kiosco al Lido Pavarotti – mi auguro che in occasione di prossime manifestazioni Comune e organizzatori si confrontino con le attività per eventi che impattano così tanto sulla viabilità. Parlo anche da residente, e ritengo sia inaccettabile che abbiano vietato l’ingresso al parcheggio privato anche di chi come me, abita al residence San Bartolo». «Chiederò contezza di quanto accaduto all’assessore allo Sport ancora in carica, Mila Della Dora – riferisce il presidente di quartiere Stefano Poderi – va evitato il ripetersi di divieti di accesso per ore e ore che ricadono su chi vive e lavora in Baia, anche per prossime manifestazioni o competizioni che si svolgeranno quest’estate. Il quartiere 9 Soria-Baia Flaminia -Santa Maria delle Fabbrecce è stato informato della tappa del triathlon solo giovedì scorso e soltanto perché uno degli organizzatori mi ha contattato telefonicamente per chiedere a noi del quartiere, se si trovavano dei volontari che distribuissero ai condomini e agli esercizi tutt’intorno alla Baia le locandine con l’indicazione delle strade interessate dalla chiusura».

Il volantinaggio

«Copie - prosegue Poderi - che mi sono state consegnate nel tardo pomeriggio di giovedì e non potendo provvedere personalmente ho incaricata una consigliera di quartiere. Venerdì in tarda mattinata è partita la distribuzione, mi ero comunque raccomandato di iniziare dagli esercizi al centro della Baia e proseguire, purtroppo non so quante copie si sia riusciti a consegnare. Ma impegni di questo tipo non dovrebbero essere di competenza del quartiere e di consiglieri, che sono per lo più volontari. Sì, qualcosa nella filiera della comunicazione non ha funzionato».