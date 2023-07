PESARO - Giugno si chiude con presenze turistiche sotto le aspettative e per la prima decade di luglio le prenotazioni ancora arrancano. Una stagione che stenta a decollare questa, come riportano, a margine della conferenza per l’attivazione delle navette sul San Bartolo, due albergatori a capo di sodalizi: il presidente di Apa Hotels, Paolo Costantini, e Fabrizio Oliva, presidente di Riviera del San Bartolo.

«Il turismo familiare ha subito un sensibile calo a giugno – spiega Costantini – e l’inizio di luglio è al di sotto delle attese. Tutto poi è reso ancora più complicato dalle “bizze” del meteo. Ora abbiamo turisti stranieri dalla Germania e dall’Olanda, ma il problema sono i flussi in arrivo. Non ci sono i numeri di un’estate fa. Indicativamente, siamo sotto di circa un 30% rispetto alle aspettative. Abbiamo perso completamente, dopo l’alluvione dell’Emilia-Romagna, tutta quella fetta di vacanzieri della terza età emiliani. Un problema anche di comunicazione. La Romagna sta veicolando una comunicazione efficace, spingendo sulla resilienza e sul ritorno alla normalità, noi abbiamo più difficoltà. Ora ci rimbocchiamo le maniche, e attendiamo la metà luglio per il primo vero test estivo».



«Siamo nel bel mezzo di una stagione difficile da gestire – rilancia Fabrizio Oliva, ex presidente Apa e gestore del Baia Flaminia Resort – difficoltà concrete e diffuse. Le presenze sono al ribasso un po’ ovunque, e ci sono alcune strutture ricettive in difficoltà più di altre. In generale però si soffre di una scarsità di prenotazioni, dal lunedì al giovedì». Anche l’albergatore Alfio Duca parla di una stagione difficile, nonostante l’hotel abbia innovato l’offerta. «Ancora poche prenotazioni – commenta a sua volta Roberto Gasparini dell’hotel Clipper - Male giugno appena trascorso e per luglio, siamo per ora al 50 per cento delle conferme».

«A luglio, siamo a regime solo nei weekend – conferma Paolo Campagnoli, dell’hotel Mare – il resto si sta riempendo a fatica. E’ cambiata la modalità della vacanza e le esigenze. Dal prossimo weekend comincerà un flusso di arrivi più stabile e con un tasso di occupazione delle camere infrasettimanale intorno al 60-70%». Nel frattempo fioccano promozioni e offerte. Infine da segnalare il pressing dell’Apa rivolto all’Amministrazione perchè sia completato tra il 15 e il 20 luglio il restyling di piazzale D’Annunzio (i lavori vengono protratti di altre 2 settimane) per portare animazione e spettacoli nella zona di Levante.