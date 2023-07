Vuelle, arriva Ray McCallum: colpo grosso della Carpegna Prosciutto basket

PESARO - Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha raggiunto un accordo con il giocatore Ray McCallum. Play/guardia, nasce il 12 giugno 1991 a Detroit ed ha all'attivo otto match disputati nel 2011 con la Nazionale USA.

Uscito dal College di Detroit Mercy come “giocatore dell’anno” della conference Horizon League, Ray viene scelto al secondo giro del draft NBA 2013 dai Sacramento Kings, formazione con la quale sottoscrive il primo contratto da professionista. Il 6 dicembre 2013 esordisce in Nba contro i Los Angeles Lakers. La sua prima stagione nel massimo campionato si conclude con ben 45 match all’attivo.

Nell’estate 2015 viene ceduto ai San Antonio Spurs con i quali disputa 31 partite.

Nel marzo 2016 difende i colori dei Memphis Grizzlies, poi lo attendono le esperienze con i Detroit Pistons e Charlotte Hornets.

Nell’agosto 2017 approda in Europa, scelto dall’Unicaja Malaga con la quale prende parte alla Liga ACB e all’Eurolega mentre nel 2018/2019 è impegnato con la maglia del Darussafaka, formazione turca che milita nella massima serie e anche in Eurolega.

Il suo 2019/2020 inizia ancora una volta negli Stati Uniti in G-League per poi tornare in Spagna al Breogan prima di terminare la stagione in Cina. Nel 2021 scende in campo in G-League per concluderla poi in Israele all’Hapoel Gerusalemme. Per il 2021/2022 decide di accettare la proposta degli Amburgo Towers. A stagione in corso torna in Spagna con il Fuenlabrada e poi arriva nel campionato francese con la canotta di Gravelines.

Nell’estate 2022 raggiunge l’accordo con la formazione del Legia Varsavia. Con la squadra della capitale polacca gioca anche in FIBA Champions League. Al termine della competizione europea, ha l’occasione di chiudere l’annata in Francia, stavolta a Nanterre.