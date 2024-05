PESARO - Assalto al bus dei tifosi della Recanatese, giro di vite tra i diffidati e destinatari di Daspo. Sono ore frenetiche di lavoro negli ambienti della Digos per chiudere il cerchio sul gruppo che ha aggredito i pullman della Recanatese dopo la sfida salvezza vinta dalla Vis al Benelli. I mezzi sono stati bersaglio all’ingresso del casello autostradale di un vero e proprio agguato premeditato. Gli assalitori hanno agito da una strada secondaria adiacente al casello. Hanno lanciato petardi, un bengala e vari tipi di oggetti contundente che poteva recare danno ai pullman.

Come poi è effettivamente successo. A bordo c’erano anche famiglie con bambini al seguito. Un bus specifico era adibito proprio a loro ed è stato quello che ha avuto la peggio. Un vetro è andato in frantumi dopo il lancio di un oggetto non ben identificato.

La bomba carta

Dovrebbe trattarsi di una bomba carta, che ha rischiato di colpire l'autista, ad un metro di distanza dal punto dove è stato distrutto il vetro. Per fortuna le schegge del vetro non hanno ferito nessuno. La polizia sta visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. E scandagliando il mondo ultras e in particolare quello dei destinatari di Daspo, ovvero il divieto di partecipare a manifestazioni sportive. Gli inquirenti hanno l’elenco dei diffidati ed è da quello che sono partiti per procedere all’identificazione attraverso controlli incrociati su dove fossero gli stessi all’ora dell’agguato.

Sembrerebbe infatti che i responsabili dell’assalto non fossero allo stadio domenica, ma si siano organizzato per l’agguato all’esterno, non nei pressi dell’impianto sportivo Benelli, ma al casello, preparandosi con tutta calma mentre allo stadio la polizia eseguiva i controlli sui tifosi in entrata e in uscita. Quanto ai possibili reati penali si parla di danneggiamento e getto pericoloso di cose. Ma ci sarebbero anche conseguenze sportive e amministrative come Daspo che possono essere più duraturi e impegnano chi lo riceve a recarsi in questura a firmare durante gli eventi sportivi per non accedere a stadi e impianti. Ancora c’è massimo riserbo, ma si stanno incrociando gli elementi per arrivare a prove solide e riscontri inappuntabili. La Vis Pesaro ha condannato il gesto fermamente. «Esprimiamo la nostra vicinanza confidando che la giustizia faccia il suo corso». Anche la società sportiva Recanatese ha stigmatizzato l’accaduto. « Poteva finire in tragedia se solo la bomba carta avesse raggiunto l'autista, ad un metro di distanza dal punto dove è stato distrutto il vetro».