Pesaro, nuova vita per Palazzo Almerici: lavori da 5 milioni di euro finanziati dal Pnrr in via Mazza

PESARO - Pesaro città cantiere dà il via ai lavori da 5milioni di euro (finanziati dal Pnrr) per la rigenerazione di Palazzo Almerici di via Mazza. Previste alcune modifiche alla viabilità (che non riguarderanno il tratto tra via Bonamini e corso XI Settembre) per permettere le operazioni del cantiere (che collocherà una gru nella parte di via Mazza vicina a via Cairoli). Tutte le info e l'ordinanza valida dal 15 novembre nel sito del Comune: http://tiny.cc/PnrrAlmerici

La rigenerazione nel cuore della città

«Un importante intervento di rigenerazione del contenitore culturale di via Mazza che comporterà alcune modifiche alla circolazione per l’intera durata dei lavori» spiegano Enzo Belloni, assessore all’Operatività e Riccardo Pozzi, assessore al Fare. A indicare le variazioni è l’ordinanza dirigenziale n. 2335 di oggi, valida da mercoledì 15 novembre 2023 al 31 dicembre 2025. «Si apre un’altra importante operazione finanziata dal Pnrr per circa 5 milioni di euro che rigenererà uno dei contenitori culturali simbolo di Pesaro 2024 - aggiungono Belloni e Pozzi. Il cantiere di Palazzo Almerici sarà attivo per circa due anni per restituire un “rinnovato centro culturale a servizio della cittadinanza e un polo per gli studiosi di rilevanza nazionale e internazionale”».

Asse strategico

«Siamo in un asse strategico del Q1 che accoglie Museo e Biblioteca Oliveriana, scuole e attività commerciali, a cui abbiamo cercato di ridurre al minimo gli inevitabili disagi» spiegano gli assessori. Azzerati quelli per i commercianti: il tratto “finale” di via Mazza compreso tra via Bonamini e corso XI Settembre non subirà modifiche e sarà percorribile nell’attuale senso di marcia (sarà percorribile anche nell’altro solo per i mezzi del cantiere, in deroga).

Il cambio della viabilità

Confermato anche l’attuale senso di marcia delle vie Petrucci e Bonamini, consigliate per raggiungere via Mazza; strada che sarà vietata alle auto nel tratto tra via Cairoli e Bonamini.

La chiusura al traffico è prevista per permettere la collocazione di una grossa gru (vicino al civico 68), la cui presenza comporterà il divieto di transito dei veicoli nel tratto tra via Cairoli e via Bonamini (deroga “a vista” per i residenti e veicoli della ditta che potranno percorrerla in entrambi i sensi di marcia); consentita quella dei pedoni.

L’intervento a Palazzo Almerici comporterà modifiche alla viabilità anche dell’altra area su cui insiste l’edificio: in via Giordani, previsto il restringimento della carreggiata dovuto ai ponteggi e il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati. Restringimento della carreggiata e divieto di sosta anche in via Zacconi, nel tratto del perimetro di Palazzo Almerici interessato dal ponteggio (con deroga per i veicoli impiegati nei lavori).