Cappotta con l'auto â€‹in centro: uomo estratto dalle lamiere

MERCATINO CONCA - Una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Macerata Feltria è intervenuta alle 15.27 in via Roma, nel comune di Mercatino Conca, per un soccorso a persona a seguito di un incidente stradale. La vettura per cause in corso di accertamento dei carabinieri si è ribaltata nel centro abitato del paese. Il conducente, un 80enne di origini colombiane e residente a Foligno, cosciente, è stato trasportato per le cure del cure del caso all’ospedale di San Marino. L’incidente, pirotecnico nella sua evoluzione, ha ovviamente destato l’attenzione del piccolo centro al confine tra Marche ed Emilia Romagna.L’ipotesi è che con una sterzata improvvisa, complice il rialzamento del marciapiede, la macchina si sia letteralmente impennata per poi capovolgersi. L’uomo, sempre rimasto lucido nonostante lo choc, è stato estratto con maestria e grande professionalità dal mezzo dagli uomini dei vigili del fuoco, non senza difficoltà, riportando a prima vista delle contusioni che potevano essere molto più serie.