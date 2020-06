Scontro tra auto all'incrocio, una si ribalta: una donna all'ospedale

SAN BENEDETTO - Brutto incidente, quello avvenuto intorno alle 15,15 all'incrocio tra via San Martino e via Pizzi nel centro di San Benedetto. A scontrarsi sono state una Volvo station wagon e una Fiat Panda con a bordo una donna di trentaquattro anni.

LEGGI ANCHE:

File e rabbia per i disagi sull'autostrada A14, il traffico si riversa sulla Statale. E si profila un weekend di fuoco

Il lungomare piomba improvvisamente nel buio: torna l'incubo black out estivi

La prima auto stava percorrendo via San Martino, la seconda via Pizzi. Proprio la Fiat, in seguito all'impatto, si è rovesciata. Sul posto sono intervenuti i pompieri e il personale del 118 insieme alla pattuglia dei vigili urbani. La trentaquattrenne è stata portata in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA