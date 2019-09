Finisce contro un albero ​e l'auto cappotta in mezzo alla strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MARCELLO - Finisce con un albero e l'auto si cappotta, paura a San Marcello.E' stato nessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto, ribaltata in mezzo alla strada, ed il conducente. Che, per fortuna, ha riportato lievi conseguenze dallo spettacolare incidente.