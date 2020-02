Macerata, auto straziata dal guardrail ed un'altra cappottata: conducenti al Pronto soccorso

MACERATA - Doppio incidente nella notte a Macerata, entrambi i conducenti finiscono al pronto soccorso dopo spettacolari carambole.

Il primo allarme è scattato poco prima delle 22 in via Cincinelli, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto che stava guidando andandosi violentamente a schiantare contro il guardrail: auto semi fistrutta e conducente al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata dopo essere stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Così come il conudente di una Fiat 500 che, intorno alle 2 di notte, si è cappottata in via Roma.

