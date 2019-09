L'auto cappotta fuori strada: feriti papà e neonato grave la mamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - Paura per una famiglia in vacanza sui Sibillini che finisce fuori strada e si ribalta con l’auto. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta anche l’eliambulanza. L’incidente questa mattina poco dopo le 8 lungo la strada provinciale che collega Amandola a Sarnano, in località Montane (frazione di Amandola). La Volkswagen Golf con a bordo la famiglia, residente in provincia di Pisa, con a bordo marito, moglie, un neonato di appena 20 giorni e un cane, si è ribaltata.Ad avere la peggio la donna: ha riportato alcune fratture ed è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Niente di allarmante sia per l’uomo che era alla guida del mezzo che per il bimbo che sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo per accertamenti sulle loro condizioni.