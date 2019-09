Attraversa un animale auto ​dei vigili fuori strada: agente ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Un agente della polizia locale di Tolentino a causa dell’attraversamento improvviso di un animale in contrada Pianibianchi ha perso il controllo dell’auto di servizio, una Fiat Doblò, e ha invaso la corsia opposta.Fortunatamente in quel preciso frangente non passava nessuno altrimenti il bilancio magari sarebbe stato di altro tenore. L’agente è andato a sbattere contro un terrapieno, finendo la sua corsa sul ciglio della strada. Danni importanti all’auto. L’agente è stato soccorso e accompagnato all’ospedale di Macerata per accertamenti. Sul posto per i rilievi i carabinieri che hanno provveduto a raccogliere tutti gli elementi utili per ricostruire con esattezza l’accaduto.