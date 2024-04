AMANDOLA Assalto ai monti Sibillini per Pasquetta. Purtroppo la giornata è stata anche funestata da un grave incidente con un giovane biker soccorso dall’eliambulanza e trasferito all’ospedale di Torrette. Il ferito ha 37 anni ed è di Falerone. Durante le operazioni, comunque, è rimasto sempre cosciente ma, come avviene sempre più spesso in questi casi, è stato disposto il trasferimento all’ospedale regionale.

I particolari

L’incidente è avvenuto ieri mattina poco prima delle 9.30 quando l’appassionato di mountain bike, che era insieme ad alcuni amici per un’escursione nel verde, ha iniziato a percorrere un sentiero nel bosco quando a Villa Moglietta, località fra Amandola e Montefortino in territorio di Amandola, ha perso il controllo della bici, è caduto e poi è scivolato lungo il ripido pendio che si trova di fianco al sentiero finendo nella scarpata sottostante.

Gli amici che erano con lui hanno subito lanciato l’allarme al 118 che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto i sanitari inviati dallo stesso 118, i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Amandola e gli uomini del Soccorso alpino che hanno raggiunto a piedi l’area per organizzare il recupero del ferito. La zona dove si è verificato l’incidente è molto impervia e le operazioni per prestare soccorso al biker si sono rivelate complesse. Alla fine i soccorritori hanno raggiunto la zona dov’era precipitato il ciclista, sono riusciti a metterlo in sicurezza e quindi, con i mezzi del 118, hanno provveduto a effettuare il trasporto all’eliporto di Amandola dove è stato caricato su Icaro e portato ad Ancona.

Le condizioni

Come ribadito dagli stessi soccorritori, il giovane non ha mai perso conoscenza e il trasferimento ad Ancona è stato effettuato per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute.