PORTO SAN GIORGIO - Ristoranti pieni per Pasqua, ma intanto in città si pensa anche al futuro. E si torna a parlare dell’ormai famosa ruota panoramica. L'infrastruttura, qualora venisse avallata dall'amministrazione, dovrebbe essere ospitata sullo spazio di piazza Bambinopoli. Per il momento si è ancora nel campo delle valutazioni.

La voce, però, non appena ha iniziato a girare ha subito destato una serie di quesiti e polemiche da parte di chi sosteneva che quello di Bambinopoli non fosse esattamente lo spazio più appropriato per quel tipo d'infrastruttura. Non da ultima, è arrivata anche la protesta da parte del luna park storico che arriva ogni estate a Porto San Giorgio.

I timori

La famiglia Carbonini non ha minacciato di non venire più con le sue giostre e la sua ruota panoramica a Porto San Giorgio ma... quasi. Quel che è certo è che l'ipotesi di un'altra ruota in centro non l'ha proprio mandata giù. Il responsabile, Lewis Carbonini, si è fatto sentire nei giorni scorsi, dicendo che rispetta l’eventuale scelta del Comune ma non la condivide. In particolare ha citato il regolamento per gli spettacoli viaggianti: prevede che in città questo tipo di attrazioni, siano ubicate a sud. Il luna park Carbonini, dal 1974, arriva in città da maggio a Ferragosto e quest'anno ricorre anche il cinquantesimo anno. L'amministrazione ha messo le mani avanti dicendo che in un Comune come quello di Porto San Giorgio quotidianamente arrivano numerose proposte (come esposizioni e mercatini di ogni genere) che il Comune si trova a dover valutare attentamente. La ruota panoramica non fa eccezione ed è infatti stata considerata una proposta come le altre. Al momento nessuno si sente di dire niente in merito e fino ad ora tutti hanno evitato di fare fughe in avanti. Da quanto trapelato, la maggioranza si esprimerà solo nel momento in cui si dovesse dare l’ok definitivo. Sono sempre tante e considerevoli le proposte che vengono sottoposte all'attenzione di un Comune come quello si Porto San Giorgio che, evidentemente, continua a essere una piazza importante. Ci sono quelle che fanno più scalpore di altre, come in questo caso la ruota: la struttura sarebbe alta 36 metri, poco di più rispetto anche a quella installata di recente ai Giardini Diaz di Macerata, che è alta 34 metri. Per il momento, in maggioranza nessuno si è sbilanciato, finché non vi sarà la certezza della decisione presa che in ogni caso dovrebbe arrivare a breve. Al momento, sarebbero in corso una serie di valutazioni che non avrebbero nulla a che vedere con le cifre utili all'installazione che forse, tutte o in parte, si assumerebbe il gestore che l'ha proposta.

Gli sviluppi

Quel che è certo, è che novità di questo tipo, come si è visto in passato per strutture simili arrivate in città anche in occasione delle festività, hanno sempre creato diverse polemiche, se non altro per l'impatto che hanno creato sugli spazi circostanti. La ruota panoramica non farebbe eccezione, che sia una piazza in centro o una piazza frequentatissima come quella di Bambinopoli: in questi casi la città si divide tra favorevoli e contrari.