Spaccata al chiosco di Bambinopoli, esasperata la titolare: «È la terza volta in meno di due anni»

PORTO SAN GIORGIO - Spaccata a Bambinopoli: il chiosco che insiste sulla piazza, ha subito un altro furto la notte scorsa. Esasperata la titolare dell'attività: «È il terzo furto in meno di due anni. Non ce la facciamo più». Sul posto sono giunte le Forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e raccogliere materiale utile alle indagini per riuscire ad identificare gli autori del furto che sono riusciti ad agire indisturbati. Ancora una volta i malviventi hanno forzato una delle finestre del chiosco, dalla quale si sono introdotti all'interno per frugare dappertutto e impossessarsi di quanto era rimasto in cassa, circa un centinaio di euro.

