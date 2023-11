SAN BENEDETTO - L’area della Bambinopoli verso la riqualificazione. Per la prossima estate il parco giochi che sorge nel cuore della città dovrebbe tornare a essere fruibile dai più piccoli. La giunta ha approvato l’accordo per l’indizione del bando con il quale si darà in gestione la centralissima area verde. E una sorta di parco sarà realizzato, a breve, nel cortile antistante la scuola media Curzi.

L’accordo

La giunta ha approvato l’accordo sostitutivo per l’avvio delle attività propedeutiche all’indizione del bando per la concessione in gestione della pineta sita tra viale Buozzi e viale Marinai d’Italia nota come Bambinopoli. Da anni si attende di dare una svolta a quella che rappresenta l’area verde con tanto di giochi per i più piccoli e che da tempo vige in una situazione di profondo degrado. L’amministrazione ha raggiunto un accordo, per 30mila euro, con il precedete gestore. Questo significa che il Comune tornerà in possesso dell’area con tanto di giochi e subito verrà redatto il bando per andare a una nuova assegnazione e poter riaprire entro l’estate. Dal 2019 la storica area attrezzata con giochi per bambini è chiusa e verte in uno stato di profondo degrado e l’amministrazione Spazzafumo aveva stanziato 35mila euro per la sistemazione. Per poi arrivare alla transazione con l’ex gestore. Operazione che era stata accolta con grandi polemiche non solo dalla minoranza ma da parte della stessa ex assessora Lina Lazzari che in giunta si era rifiutata di votare la delibera, proprio perché era definito inaccettabile pagare per tornare in possesso di un’area di proprietà del Comune. Così come la consigliera Luciana Barlocci aveva criticato duramente questo accordo con il privato, presentando un’interrogazione dell’ultimo consiglio comunale. Intanto la città si arricchisce di una nuova area verde che sarà realizzata nel cortile antistante la scuola media Curzi in piazza Dalla Chiesa dove saranno piantumati alberi e installate panchine.



L’intervento



Si tratta di un intervento che vede la proposta di sponsorizzazione tecnica da parte dell’Italgas Reti spa, fondo destinato al progetto “Click to be green” e l’approvazione del progetto stesso, che consiste nella riforestazione urbana dello spazio di piazza Dalla Chiesa, circa 2.500 metri quadrati, attraverso la messa a dimora di alberi e arbusti. Il progetto ha un costo di 42.839,06 euro.