AMANDOLA Grande partecipazione per gli “Stati generali dell'Appennino fermano”, l’evento organizzato da FdI che ha portato ad Amandola le principali figure del partito a livello regionale e nazionale che sono state accolte da una sala affollata da un pubblico che ha riempito non solo gli spazi interni, ma anche quelli esterni. Il convegno, moderato dal coordinatore provinciale Andrea Balestrieri, ha visto anche la presenza di sindaci e amministratori locali ed è stato aperto dall’intervento del consigliere comunale di Amandola Valerio Tidei.

La fase

«Siamo consapevoli dell'importanza cruciale delle infrastrutture – dichiara il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli - così come della ricostruzione post sima, della sanità e del turismo per portare benessere e sviluppo in questi territori. Nel nostro impegno per migliorare le infrastrutture, ho avuto l'onore di annunciare la realizzazione della Pedemontana, un progetto storico che collegherà la dorsale appenninica marchigiana e che vedrà la sua realizzazione grazie al nostro impegno.

Puntando sulle infrastrutture potremo portare sviluppo economico, infatti la Pedemontana non solo agevolerà il trasporto e la mobilità delle persone, ma stimolerà anche investimenti e opportunità imprenditoriali nelle zone interessate». Atteso dal pubblico anche l’intervento del commissario alla Ricostruzione Guido Castelli il quale dichiara che «con il Governo Meloni e con il Governo Acquaroli, sia sul piano nazionale che regionale, è stata archiviata la stagione che vedeva i territori montani dell’entroterra marginalizzati. La struttura commissariale per la ricostruzione si impegna a sostenere le richieste del territorio».

Anche il consigliere regionale e presidente della II Commissione consiliare Andrea Putzu nel suo intervento ha rimarcato la volontà di rafforzare le aree interne di cui Amandola è tra i principali Comuni. «Questo incontro – ribadisce – rappresenta un momento cruciale per rafforzare l'impegno della Regione e del Governo per salvaguardare le aree interne e il loro patrimonio». Tra gli ospiti più attesi anche Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze: «Il Governo - sottolinea - è al lavoro per il rilancio delle aree interne e per combattere le disparità tra i vari territori attraverso strumenti quali il Pnrr, il Fondo per lo sviluppo e coesione, le risorse per la ricostruzione. Nella situazione nella quale ci troviamo e nella quale le risorse mancano sempre, avere delle risorse e non spenderle è qualcosa che noi non ci possiamo permettere. È un lavoro silenzioso, di squadra che in occasioni come queste vale la pena di raccontare».

Il futuro

Oltre al sottosegretario Albano anche il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Elena Leonardi ha avuto modo di parlare del lavoro che sta portando avanti il Governo di Giorgia Meloni oltre che dell’impegno che Fratelli d’Italia ha portato avanti per radicarsi nel territorio, sin dagli anni in cui non era al Governo. Inoltre hanno avuto modo di intervenire il consigliere regionale Carlo Ciccioli e quello provinciale Pisana Liberati.