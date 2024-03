POTENZA PICENA Sede della Pro loco di Porto Potenza gremita ieri per la candidatura a sindaco di Potenza Picena della prima cittadina uscente Noemi Tartabini. Al suo fianco c’erano il governatore delle Marche ed ex sindaco di Potenza Picena Francesco Acquaroli e il presidente del consiglio comunale Mirco Braconi: in sala, tra gli altri, la senatrice Elena Leonardi, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, i vertici provinciali di FdI, Lega e Forza Italia, rispettivamente Massimo Belvederesi, Luca Buldorini e Gianluca Pasqui (questi ultimi due si sono perfino seduti vicini dopo il duello rovente su Appignano), il referente di Azione Guido Grandinetti, l’assessora civitanovese Manola Gironacci con al fianco esponenti della Lega, non sembra in rappresentanza del sindaco Ciarapica.

L’introduzione

Introduzione a cura del presidente del consiglio comunale Braconi: «Il nostro percorso è iniziato dieci anni fa con l’allora sindaco Francesco Acquaroli e poi con Noemi Tartabini. Sono stati dieci anni intensi nei quali siamo riusciti a dare una forte impronta alla nostra città».

Il territorio

Il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli: «Ricordi belli, in questi dieci anni sono successe tante cose in un territorio che non è più una Cenerentola ma ha ora un ruolo importante. Abbiamo realizzato una scuola da sei milioni, in dieci anni abbiamo fatto l’adeguamento sismico della scuola media di Potenza Picena, poi la scuola elementare, sta per arrivare alla fase definitiva anche la media di Porto Potenza, altro intervento epocale. Investimenti per venti milioni, strutture che danno forza al tessuto sociale anche in termini di sicurezza. La crescita sociale è quella che mi fa più piacere. Non c’è alternativa alla conferma di Noemi Tartabini e della sua squadra. I cittadini dovranno dire se andare avanti così o scegliere altro».

Infine la sindaca uscente Noemi Tartabini: «Abbiamo lavorato con dedizione e amore in questi cinque anni per ricambiare la grande fiducia dei cittadini. La carta vincente è stata la dedizione nei rapporti umani, il contatto con le persone. Questi cinque anni hanno visto il nostro impegno a tempo pieno per rispondere alla città: sicuramente abbiamo fatto degli errori, anche di comunicazione ma abbiamo da raccontare anche il tanto che abbiamo realizzato dall’edilizia scolastica al centro storico ma sempre mettendo al centro i rapporti umani. Ricordo i volti delle tante persone che abbiamo incontrato e sono certa che quelle stesse persone ricorderanno i nostri volti dandoci ancora fiducia. In questo percorso ci saranno persone che già conosciamo e tanti volti nuovi che si sono avvicinati in questi cinque anni».