FANO Forza Italia non flette dalla sua linea: appoggio a un’eventuale candidatura dell’ex sindaco Stefano Aguzzi, ora assessore regionale, e coinvolgimento delle liste civiche al tavolo della trattativa elettorale per Fano. L’ha detto una delegazione degli azzurri al presidente della giunta regionale, Francesco Acquaroli, durante un incontro svoltosi ad Ancona nella giornata di mercoledì scorso.

La nota diffusa

Un incontro atteso, perché ha concluso un giro di consultazioni con i partiti della coalizione fanese. Ieri il livello locale e provinciale di Forza Italia ha diffuso una nota che riepiloga i contenuti dell’incontro anconetano e che inizia con un appello all’unità e alla compattezza del centrodestra, considerate il prerequisito «fondamentale per il successo» alle elezioni amministrative del giugno prossimo.

«Incontro molto positivo e di strategia politica», sostiene la delegazione azzurra, composta dalla coordinatrice provinciale Elisabetta Foschi e dai coordinatori del partito fanese, Enzo di Tommaso e Fiammetta Rinaldi.

«In vista della prossima scadenza elettorale – aggiunge la delegazione di Forza Italia – sarà importante dare alla città un’amministrazione che sappia affrontare le tante questioni irrisolte dal centrosinistra, proprio per ridare a Fano la giusta centralità e per restituirle l’orgoglio di essere il terzo comune per importanza delle Marche. Con questo obiettivo Forza Italia ha ribadito che la candidatura più forte che il centrodestra possa mettere in campo è quella di Stefano Aguzzi, attuale assessore all’ambiente della Regione».

La porta resta aperta

La porta resta comunque aperta, come risulta dal senso dell’intervento, anche per altre eventuali candidature. «Durante l’incontro con il presidente Acquaroli – concludono Foschi, di Tommaso e Rinaldi – abbiamo chiarito che da parte di Forza Italia non ci sono pregiudiziali su altre soluzioni, ma abbiamo sottolineato l’importanza di includere e non di escludere tutte quelle forze che potrebbero aderire ad un progetto di alternanza, che deve coinvolgere, oltre ai partiti del centrodestra, anche altre forze civiche e moderate».

L’esito dei confronti sulla trattativa elettorale a Fano suggerisce una situazione di stallo. Dura ormai da alcune settimane, da quando cioè aveva ripreso vigore la candidatura del fanese Luca Serfilippi, consigliere regionale per la Lega. La politica locale sostiene che sia stato proprio il pressing agito da Acquaroli a convincere Serfilippi a riconsiderare un suo iniziale passo indietro e ad accettare la guida elettorale del centrodestra fanese.

Le perplessità nell'alleanza

Lo sviluppo non era piaciuto a una parte della coalizione (Forza Italia, appunto, e Udc) oltre che un’area di potenziali alleate come le liste civiche di Giuseppe De Leo, propostosi già da mesi come candidato sindaco. Le perplessità muovevano dal mancato coinvolgimento del livello locale (la data dell’annunciato confronto con i dirigenti provinciali dei partiti deve essere ancora stabilita) e in particolare Forza Italia ha dichiarato fin dall’inizio che Aguzzi sarebbe la scelta «più forte». Inoltre gli azzurri caldeggiano spazio per il movimento civico di De Leo, che però al momento appare piuttosto lontano dal centrodestra.