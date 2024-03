FERMO - Una serie di furti ai danni di attività commerciali risolta dai carabinieri, con l’aiuto di videosorveglianza e testimoni. Tutti identificati gli autori di una raffica di reati nella zona costiera, ai danni di supermercati e ristoranti. A Porto San Giorgio, ad esempio, si sono chiuse le indagini per il colpo effettuato al supermercato Conad nei giorni scorsi. Nei guai un 19enne marocchino, già ampiamente noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di rapina impropria.

La ricostruzione

Insolita la dinamica dell’accaduto. Il denunciante ha riferito che il giovane stava tentando di sottrarre dei beni nascosti nelle tasche dei suoi abiti. Nella manovra ha spintonato la vittima, provocandole alcune contusioni. La versione dei fatti è stata confermata da alcuni testimoni. A Porto Sant’Elpidio, poi, individuati i due autori di un furto aggravato sul lungomare, al ristorante La Perla sul mare. di cui avevamo riferito nei giorni scorsi. Determinanti i filmati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. I due giovani africani, un 28enne senegalese ed un tunisino di 22 anni, sono entrati nell’attività dopo aver forzato una porta antipanico. Una volta dentro, hanno rubato diverse bottiglie di alcolici, 100 euro in contanti lasciati come fondo cassa, due telefoni cellulari e un pc portatile.

La segnalazione

Un altro risultato per reprimere i reati contro il patrimonio da parte dell’Arma è stato raggiunto a Porto San Giorgio. Un 46enne laziale, con precedenti, è stato denunciato per il furto consumato al supermercato Oasi. Le telecamere del negozio lo hanno ripreso mentre asportava 6 scatole di tonno, per un valore complessivo di 90 euro. Vedendosi scoperto, le ha abbandonate fuori dal negozio per poi allontanarsi. I militari del comando provinciale evidenziano la continua attività a tutela della sicurezza pubblica, supportata dalla collaborazione, spesso decisiva, dei cittadini che segnalano persone e comportamenti sospetti.