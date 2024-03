Furti nei supermercati e negli chalet del Fermano, spariscono soldi, pc e alcolici: 4 denunciati

FERMO - Furti nei supermercati e negli chalet del Fermano, spariscono soldi, pc, cibo e alcolici: 4 denunciati dai carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio hanno concluso con successo le indagini avviate a seguito delle segnalazioni di hna rapina impropria avvenuta pochi giorni fa al supermercato "Conad". Grazie all'intensa attività investigativa, un 19enne marocchino, pregiudicato, è stato denunciato a piede libero per il reato di rapina impropria. Il giovane, individuato grazie alla testimonianza del denunciante e di altri testimoni, è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre dei beni nascosti nelle tasche dei suoi abiti, spingendo la vittima e causandole un trauma contusivo. A Porto Sant’Elpidio, i Carabinieri hanno ddenunciato due individui già noti per svariati precedenti, un senegalese di 28 anni e un tunisino di 22 anni, senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato all’interno del ristorante “La Perla Sul Mare”. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e alle indagini svolte, è emerso che i due soggetti, dopo l'effrazione di una porta antipanico, hanno rubato diverse bottiglie di alcolici, 100 euro in contanti, due telefoni cellulari e un PC portatile. A Porto San Giorgio, un 46enne laziale, pregiudicato, è stato denunciato per il reato di furto aggravato presso il supermercato “Oasi”. L’uomo è stato identificato grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza, mentre asportava 6 scatole di tonno del valore di 90 euro e, una volta scoperto, le abbandonava all’esterno del supermercato.