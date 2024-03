La caponata di melanzane alla palermitana che fanno, ma solo un po’, il verso al tradizionale fritto misto. «Sono il mio forte, oggi che sto in cucina e non corro più dietro a un pallone». Già. Lorenzo Scarafoni da Ascoli le scarpette al chiodo le ha appese qualche anno fa «dopo che il calcio - dice - è diventato un business non più un gioco». Per continuare a divertirsi si è dunque buttato anima e corpo sulla ristorazione.

Dal campo ai fornelli, è pronto chef?

«Qui a Marina di Altidona sto benissimo. Insieme a mia moglie, Elena Sbragi, ho aperto lo chalet Bagni Sant’Andrea dopo una prima esperienza a Villa Rosa in provincia di Teramo. Abbiamo vinto un bando, così possiamo soddisfare le nostre fantasie erotico culinarie».



Si scalda subito, lei...

«È che qui mi sento proprio a mio agio. Ho viaggiato tanto e ho imparato a cucinare i piatti in ogni città che ho visitato. Come se non fosse un lavoro, lo faccio per piacere».

Come quando faceva gol.

«Il calcio non è un lavoro o, meglio, se vuoi che diventi un lavoro ci vogliono sacrifici, talento e passione e non tutti ne sono capaci. Molti pensano sia una scorciatoia per diventare ricchi».

Perle di saggezza in perfetto stile Mazzone.

«Sono stato il suo vice ed è stato un grandissimo privilegio. Ho iniziato a giocare nell’82 esordii durante un Roma- Ascoli e ho smesso con il Palermo. Con Mazzone ci siamo rincorsi per anni dopo il mio esordio ma non ho avuto più modo di essere un suo giocatore. Fino a quando non mi chiamò come vice. Una emozione immensa».

Chi è stato per lei?

«Un padre. Vivevo in simbiosi con lui al Bologna. Ti rapiva. Ha presente i barboncini? Ecco, ti voleva sentire vicino».

Poi quando andava in trance agonistica però non ce n’era per nessuno.

«Mica vero: lui aveva molto rispetto per tutti. Certo, poi c’erano quai momenti nei quali perdeva l’aplomb e parlava in romanesco. Tirava fuori le battute».



Ce ne racconti qualcuna.

«Con Megni che un giorno non giocò proprio una partita esaltante. Gli disse di farsi la doccia e pure lo shampoo sotto la doccia».

Rozzi, Anconetani e Resi. Anche come presidenti non si è fatto mancare nulla.

«Signori presidenti che si impicciavano parecchio ma con competenza. Anzi, Anconetani era un vero conoscitore di calcio dal punto di vista tecnico».

E il presidentissimo ascolano?

«Era un grande conoscitore di calcio ma soprattutto degli uomini. Lo vedevi poco, ma a lui interessava soprattutto la parte umana. Se un calciatore era una persona perbene la prendeva e poi certo guardava anche se ci sapeva fare».

Ma lei fu molto impertinente con lui.

«E che ci posso fare? Avevo appena 12 anni e stavo lì sin dai pulcini quando gli chiesi perché portava i calzini rossi. Lui mi fece capire di farmi gli affari miei, capii che c’era dietro una questione scaramantica che non si poteva rivelare».

Invece riveliamo cosa vi diceste lei e Passarella.

«Li facevo penare i difensori e lui era uno dei più forti che io abbia mai incontrato nella mia carriera, e non che a quei tempi ce ne fossero di scarsi, mi vengono in mente Bergomi, Vierchowod e appunto Daniel. Era molto famoso per essere diciamo così “cattivo” in campo. E confesso che ne avevo paura, forse l’unico. Gli avevo fatto un fallo e mi aspettavo che me lo restituisse con gli interessi. “Mi tronca” pensavo. E invece a fine partita mi ha dato un buffetto: “Abbiamo lo stesso procuratore, ti pare che avrei potuto farti del male?”».

Un calcio già calcolatore.

«Mai come oggi. Oggi ti inducono a pensare che se sei un calciatore fai un sacco di soldi senza fare niente. Invece i giocatori sono la parte più “pulita”. Solo alcuni, i più famosi guadagnano un sacco di soldi, gli altri sono solo pedine. Il marcio è altrove».

E dove sta il marcio?

«I guadagni vengono ripartiti tra tutti tranne che nei conti dei calciatori e inoltre se non giochi in serie A già scendendo di categoria fai la fame o quasi».

Però da sempre una bella vita, donne, trasgressioni...

«Ma no! Ci sono orari da rispettare devi fare la vita da atleta. Sa quante volte passavo davanti al Why Not ( discoteca degli Anni Ottanta a Monteprandone nota in tutta Italia ndr) ma alla fine ci sono andato solo un paio di volte».

Vuole farci credere che sia un ragazzo tutto casa e campo da calcio.

«Sì anche se mi rendo conto che non ci crede nessuno».

Magari è un po’ arrabbiato perché anche lei rischia di perdere lo chalet, colpa della Bolkestein

«Sto a Marina di Altidona da 8 anni e anche se il mare è la mia passione tutto mi tocca fare meno che godermi la spiaggia. La burocrazia ci ammazza. Il mare poi ha bisogno di rispetto»,

Lo dice lei che è un cacciatore pentito?

«Magari qualcuno non sarà d’accordo, ma i cacciatori hanno più rispetto dell’ambiente di tanti che non hanno mai fatto una passeggiata nella natura».