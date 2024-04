Mastrovincenzo (Pd): «Ospedale di Torrette, situazione critica. Dopo addio Zuccatosta, via altri 10 primari. La Giunta Acquaroli intervenga»

«Ospedale di Torrette: la Giunta Acquaroli intervenga». Anche il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (Pd) entra nel caso Zuccatosta. «Il quadro che giorno dopo giorno emerge dall'Ospedale regionale di Torrette di Ancona è sempre più allarmante - rimarca- Dopo l'addio della dottoressa Zuccatosta, il Direttore Generale ha annunciato candidamente che "tra Torrette e Salesi andranno via 10 primari". I rappresentanti della RSU della Azienda Ospedaliera paventano il rischio della perdita di altre professionalità nel prossimo futuro, evidenziando come "se già ora c'è carenza di personale, con l'arrivo delle ferie estive, la situazione può solo peggiorare". Il 30 giugno poi è il giorno di scadenza del contratto per 327 lavoratori precari, data che coincide peraltro con il piano ferie estivo».

«L'attuale personale garantisce appena l'ordinario»

«Già adesso il personale attualmente in servizio è appena sufficiente per garantire l'ordinario - ricorda Mastrovincenzo - in alcuni reparti si svolgono doppi turni continuativi e c'è un notevole utilizzo del lavoro straordinario, che assorbe risorse dall'apposito Fondo, a scapito della quota produttività per i dipendenti.

Mentre la "pronta disponibilità" nel blocco operatorio nella giornata di sabato sarebbe ascrivibile a un turno di servizio, vengono utilizzate le ore di straordinario, per carenza di personale. Il Pronto Soccorso, nonostante la grande professionalità degli operatori sanitari è in costante affanno, con lunghissime ore di attesa per i pazienti. All’interno dell’Azienda Ospedaliera inoltre continuano i tagli dei posti letto, l’ennesimo dei quali al Salesi, che riguarda la Clinica di Ostetricia e Ginecologia e la Neonatologia-Nido: ultimo sconcertante tassello di una situazione sempre più imbarazzante. Non dimentichiamo poi la giusta protesta dei lavoratori delle imprese di pulizia che operano all'Ospedale di Torrette che, per scelte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, stanno affrontando ritmi di lavoro stressanti che rischiano di non garantire più i precedenti standard di qualità del servizio. La situazione all'ospedale regionale è sempre più critica e rappresenta un altro pessimo segnale di involuzione della sanità marchigiana: il Presidente Acquaroli e l'Assessore Saltamartini battano un colpo»