AMANDOLA - Tocca al tartufo nero pregiato dei Sibillini ad essere celebrato in tutte le sue virtù questa fine settimana per l’edizione primaverile di Diamanti a Tavola. Amandola, tra le città nazionali del tartufo, ha preparato un programma ricco di eventi nei due giorni. Naturalmente la possibilità di acquistare il prelibato fungo ipogeo nei punti vendita, la cui particolarità, che ormai caratterizza da sempre questa manifestazione, è quella di una filiera diretta, dal cavatore al consumatore, senza intermediari commerciali. Ciò garantisce che il prodotto sia veramente locale, di qualità, e anche i prezzi magari possano essere più abbordabili.

L’intesa

Questo grazie soprattutto all’azione, negli anni, dell’Atam, associazione tartufai presieduta da Alberto Mandozzi, che ha voluto impostare in questo modo l’evento, partendo da quello di novembre per il bianco pregiato ed esteso poi al nero e allo scorzone estivo. Sarà possibile degustarlo sul posto in diversi punti gestiti da varie associazioni locali, anche declinato attraverso ricette della tradizione come le ormai famose “fregnacce”. Inoltre attivo anche il Palatuber, con chef di spicco come Davide Camaioni, per piatti al tartufo insoliti e più elaborati. Il nero pregiato arriva ormai quasi esclusivamente dalle tartufaie coltivate, molto presenti nel territorio dei Sibillini. Quindi anche l’importanza di garantire specie autoctone attraverso la micorizzazione delle piantine. «Un importante lavoro viene fatto – dice il sindaco Adolfo Marinangeli - dal Centro sperimentale per la tartuficoltura di Amandola. C’è un accordo strategico con l’Amap che investirà sul centro per studi e ricerche. Si faranno anche corsi di valorizzazione del territorio, come Centro educazione ambientale». Certo i cambiamenti climatici spesso non fanno bene alle produzioni, specialmente con la siccità. La quantità del nero quest’anno non è eccessiva, ma la qualità sempre ottima, come ricorda il vicesindaco e assessore ai prodotti tipici Peppe Pochini. Prezzi dagli 800 ai 1000 euro.

Il cartellone

Tanti eventi collaterali, come mercatino dei prodotti tipici e di artigianato locale, escursioni in tartufaia alla ricerca del tartufo, laboratori di cucina per bambini nell’ambito del progetto Sibillini Romantici e altro. Stamattina inaugurazione della nuova area camper con 25 posti, tecnologica, con wifi e gestita tramite app, punto di accoglienza per il turismo itinerante. Si terrà anche l’assemblea regionale della Federcampeggio. Da Pochini infine una raccomandazione: «Spero che anche per il futuro non venga disperso il tanto lavoro che abbiamo fatto in questi anni».