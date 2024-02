FANO Pedala per finanziare progetti inclusivi. Il pesarese Daniele Grassetti ha scelto una strada lunga e faticosa, il giro dell’Europa, per portare un messaggio di solidarietà. Il primo di circa 20.000 chilometri inizierà oggi alle 9.30 a Fano, all’arco d’Augusto. È la tappa iniziale di un progetto per la raccolta di fondi, intitolato Dani Walks Europe dal nome del protagonista, che in precedenza aveva già finanziato attività riguardanti la salute mentale.

Il precedente a piedi

Stavolta il ricavato servirà a sostenere l’impegno inclusivo svolto dalle associazioni Asi e Agfi. Grassetti ha dunque preparato un bis: tra maggio e luglio dell’anno scorso aveva infatti affrontato, ma a piedi, un altro bel viaggio. Adesso si muoverà in bicicletta, patrocinato dalle amministrazioni comunali di Fano e Pesaro. Prima fermata a Rimini, poi manubrio verso i Balcani e la Grecia, quindi il Nord Europa. La prima tappa attraverserà il capoluogo di provincia e si concluderà a Rimini: chi vorrà, potrà accompagnare Daniele in bicicletta fino a Pesaro. Per l’occasione inizierà anche la Run With Dani, una corsa di 10 chilometri a sua volta con partenza dall’arco d’Augusto a Fano. Nel Blu dipinto di Blu, Notti in tenda e Facciamo rete sono soltanto alcune tra le iniziative di Agfi e Asi, che Grassetti vuole finanziare con la solidarietà diffusa e che mirano all’integrazione concreta, senza più barriere, a favore di ragazzi e adulti con difficoltà fisiche o psichiche. Persone che necessitano di educatori, alle quali occorrono progetti mirati e troppo spesso costosi.

L’appoggio del Comune

«Una sfida nel verso senso della parola - sostiene l’assessora comunale allo sport, Barbara Brunori -. Sono entusiasta della determinazione nel voler abbattere gli ostacoli, dando valore a una causa dal grande impatto sociale. In questa storia Daniele ci insegna che nell’impossibile si può trovare il possibile, cioè quel desiderio di aiutare e sostenere gli altri facendo del bene». Il Comune di Fano e quello di Pesaro sostengono l’impresa.

Conclude Jacopo Barattini, il responsabile provinciale di Asi: «Sono molto orgoglioso del fatto che Daniele abbia scelto di legare la sua raccolta fondi alle progettualità di realtà sportive e sociali come Agfi e Asi. Reputo la sua impresa un’azione incredibile e di enorme impatto sociale. L’obiettivo di sensibilizzare quante più persone, mettendo in risalto alcune iniziative, rende ancora più entusiasmante l’idea di Daniele».

Il sito con le informazioni

Per informazioni sui progetti o sulla giornata inaugurale è possibile visitare il sito asipesaro.it/runwithdani. Seguiranno aggiornamenti, riguardanti l’impresa di Daniele, sulle pagine sociali di Dani Walks Europe e Asi Pesaro Urbino.