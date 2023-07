Fossombrone, Marina Luzi uccisa dal cognato con un colpo di pistola: era mamma di una bambina di due anni

FOSSOMBRONE - È entrato nella caserma dei carabinieri di Fossombrone visibilmente agitato e in stato di choc. Impugnava ancora la pistola con cui aveva appena fatto fuoco: «Ho ucciso mia cognata», ha detto al militare che ha raccolto la sua confessione mentre una pattuglia si precipitava nella sua abitazione in via Pirandello.

Entra in caserma impugnando una pistola: «Ho ucciso mia cognata». Choc a Fossombrone

L'uomo, Andrea Marchionni 47 anni - ex falegname attualmente disoccupato -, avrebbe sparato con una pistola semiautomatica alla compagna del fratello, Marina Luzi, che ne aveva circa 40 ed era mamma di una bambina di due anni.

Non è ancora chiaro il movente. Di certo si sa che il delitto è avvenuto verso le 10.30: l'uomo è sceso al piano di sotto della palazzina ed ha raggiunto la cognata che in quel momento si trovava da sola. È stato un attimo: il killer ha fatto fuoco con la pistola semiautomatica e l'ha uccisa con un solo colpo in testa. Quindi è uscito di casa ed ha raggiunto la caserma dei carabinieri dove ha confessato l'omicidio.

Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Fano, guidati dal capitano Maximiliano Papale, e il Reparto operativo del Comando provinciale di Pesaro.Sul posto anche la scientifica per i rilievi e il procuratore di Urbino Simonetta Catani. Marina Luzi era molto conosciuta a Fossombrone come tutta la famiglia del suo assassino.