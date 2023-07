​La tempesta di Milano fa tremare anche i marchigiani fuorisede. Decine di post sui social

ANCONA- E' stata definita la tempesta di Milano per la violenza con cui vento e pioggia si sono abbattute sul capoluogo lombardo nelle primissime ore della mattina di oggi, 25 luglio. Un evento imprevisto, a tratti spaventoso, che non ha risparmiato neanche le decine e decine di fuorisede marchigiani presenti per motivi di studio o lavoro all'ombra della Madonnina.

La paura sui social

La paura è stata raccontata sui social - Instagram, Facebook e TikTok - attraverso video e foto che hanno fornito uno spaccato immediato di quanto accaduto. La situazione è lentamente tornata alla normalità anche se i disagi, dovuti perlopiù alla caduta di alberi in strada, hanno coinvolto anche i trasporti pubblici.